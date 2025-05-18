26 bin 822 sürücüye standart dışı far cezası
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Trafik ekipleri 1 Ocak-15 Mayıs 2025'te diğer sürücüleri rahatsız edecek şekilde far kullanan 26 bin 822 sürücüye cezai kesti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araçlarda standarda aykırı far kullanımına ilişkin 1 Ocak-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında binlerce sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.
LED, NEON, RENKLİ AMPUL...
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesinin, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesinin, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.
1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:
2025 yılında “Standart Dışı Işık (Far) Kullanan” 26 bin 822 sürücüye/araca işlem yapıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2025
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64.maddesine göre;
🚨Aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde… pic.twitter.com/skjC9z5PEG
3 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ
"Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı.
Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
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