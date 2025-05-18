26 bin 822 sürücüye standart dışı far cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araçlarda standarda aykırı far kullanımına ilişkin 1 Ocak-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında binlerce sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

LED, NEON, RENKLİ AMPUL...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesinin, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesinin, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı.

1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti: