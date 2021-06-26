26 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 51 can kaybı, 5 bin 266 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'nin 26 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Hasta sayısı ise 470 olarak aktarıldı.

Ağır hasta sayısı 733 olurken, 7 bin 402 kişinin Covid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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