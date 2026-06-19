26 ilde DAEŞ operasyonu: 70 gözaltı
19.06.2026 11:16
Son Güncelleme: 19.06.2026 11:23
İçişleri Bakanlığı, operasyonlara dair görüntüleri paylaştı.
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yakalanan şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."