Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 26 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sabah erken saatlerde başlatılan ve makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'nin adı verilen operasyonda şu ana kadar haklarında gözaltı kararı çıkarılan 88 şüpheliden 47'si yakalandı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve YouTuber gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü YouTuber kardeşler Emre ve Erdi K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

İki kardeşin sahibi oldukları YouTube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.