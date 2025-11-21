26 kişiye mezar olan Balanlı Apartmanı davasında karar belli oldu

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'ndeki 5 katlı Balanlı Apartmanı yıkıldı. 26 kişinin enkaz altında kalıp hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı 'Balanlı Apartmanı'na ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

10 sanık hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisi Bülent Yeroğlu, belediyede dönemin görevli mühendislerinden Ahmet Özer, belediyede dönemin görevli memurları Alper Yiğit, Şazi Doğdu, Şükrü Karaca katıldı. Latif Yıldırım, Mustafa Bingöl, Duran Özdemir, Yusuf Kılıç ve Ahmet Turan Üzmez ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan belediyede dönemin görevli mühendislerinden Ahmet Özer, burada yargılanmaktan ve sanık pozisyonunda olmaktan utandığını ifade ederek, ''30 yıla yakın kamu çalışanıyım. Malatya'da elimin değmediği bina yoktur. O dönem 3 kişi ile belediyede yapı ruhsatlarını incelerdik. Her can bizim için elbette kıymetlidir. Yaşanan bu afet sonrası şehir merkezinde 800 kişi hayatını kaybetti, il genelinde ise 1237 kişi. Diğer illere göre daha az vefatımız olmuştur. Yani biz yaptığımız görevle bu durumu en asgariye indirmişiz. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Bilirkişi raporunda belediyenin görevi idrak edilememiştir. Çok daha sağlıklı ve adaletli bir karar olmasını temenni ediyorum. Vereceğiniz karar şamil bir karar olacaktır" dedi.

O dönem belediyede görevli memur Alper Yiğit ise mahkeme başkanının bina üzerine yapılan çekme kata ilişkin yeni bir statik projenin hazırlanıp hazırlanmadığı yönündeki sorusuna, "O zaman çekme kat için yeni bir statik proje istenmiyor yapılmıyordu. Yapılsa bile istemek bana düşmüyordu. O yıllarda yapılan bütün binalarda çekme kat için statik proje yoktu. Yerinde denetleme görevimiz yoktu. Ben sadece 4'üncü kat 16 No’lu dairenin yapı ruhsatını imzaladım" yanıtını verdi.

"2000 SONRASI HAZIRLADIĞIM PROJELERDE SORUN OLMADI"

İnşaat mühendisi Bülent Yeroğlu da ''Ben 1995 yılında buranın sadece statik projesini 5 kat olarak hazırladım.1997 yılında yeniden tadilat edilen binaya dubleks kat yapılmış ve bununla ilgim yok. Yeni bir statik proje benden istenmedi. O dönemde zemin etüdü istenmiyordu. 35 yıldır proje hazırlıyorum. 2000 sonrası yaptığım projelerin hiçbirinde sorun olmadı. 2000 öncesi ise yüzde 5'lik bir sorun oluştu. Bilirkişi raporunda hiçbir kusurum yok. 25 davadan yargılandım. Bu davalardan dolayı da ilk dönemlerde 1 yıldan fazla cezaevinde kaldım. Bu bina 2020 Elazığ depremine maruz kalmıştır. Bina sakinlerinin daha önceki beyanlarında kolon kesildiği, Elazığ depreminde ağırdan az hasara döndüğünü belirtmişlerdir. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

İnşaat mühendislerinden Şükrü Karaca da beraatını talep ederek, "Benim görevim binanın mimari yapıya uygun olup olmadığını kontrol etmekti. Bina inşası 1995 yılında başlamış, 1997 yılında büyük bir bölümün biten binaya yeniden tadil yapılmıştır. 1998 yılında belediyede göreve başladım. Bina da 1999 yılında bitti. Ben binanın mimarisini tamamen idari olarak, idari işler olarak içerisindeydim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya verdikleri 2 saatlik aranın ardından kararı açıkladı. Kararda; Ahmet Turan Üzmez ve Bülent Yeroğlu'na 13'er yıl 9'ar ay hapis cezasıyla tutuklanmaları kararı verildi. Duruşmaya katılan Yeroğlu kolluk kuvvetleri tarafından salonda tutuklandı, Ahmet Turan Üzmez'in ise yakalanması kararı verildi. Diğer sanıklardan Mustafa Bingöl 9 yıl 5 ay 10 gün, Alper Yiğit 8 yıl 10 ay 20 gün, Duran Özdemir 8 yıl 10 ay 20 gün, Şükrü Karaca 8 yıl 10 ay 20 gün, Ahmet Özer 9 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf Kılıç 7 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına, Şazi Doğdu ve Latif Yıldırım'ın ise beraatına hükmedildi.