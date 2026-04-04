26 şehirde FETÖ operasyonu: 69 tutuklama
04.04.2026 15:46
İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 69'unun tutuklandığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki kişilerle irtibatlı oldukları, sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yaptığı tespit edilenlere yönelik polis ekiplerince 26 ilde operasyon düzenlendiği kaydedildi.
Operasyonlarda, FETÖ'nün "eğitim ve mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyette bulunan 90 zanlının yakalandığı belirtilen açıklamada, bunlardan 69'unun tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.