26 şirkete "mali müşavir" operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

35 KİŞİ GÖZALTINDA

"Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.

Başsavcılık, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

YAKLAŞIK 7 MİLYARLIK SAHTE FATURA

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.