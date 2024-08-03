26 yaşındaki genç Van Gölü'nde boğuldu

Van'ın Tuşba ilçesinde 26 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

26 yaşındaki genç Van Gölü'nde boğuldu

'ın Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi Amik Kalesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında arkadaşlarıyla Van Gölü'ne giren Ö.T. (26), akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.

Sahildeki vatandaşların fark etmesiyle bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan gence ilk müdahaleyi tatil için sahilde bulunan sağlık çalışanları yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ö.T., ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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