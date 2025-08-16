26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi E.M.’yi yakaladı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.