26 yıllık cinayet raftan indi: Eski komşunun mezarı açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , 26 yıl önce Şişli'deki evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin raftan indirdiği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişiden alınan örneklerle karşılaştırılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine 5 kişi hakkında DNA incelemesi için "feth-i kabir" kararı alındı. İlk mezar dün açıldı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş.'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı. Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.

4 MEZAR DAHA AÇILACAK

"Feth-i kabir" kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içinde açılacağı öğrenildi.

26 YILLIK SIR

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de okuldan çıktıktan sonra saat 16.40 sıralarında eve döndü.

Olay Çağla'nın annesi Gülnur Tuğaltay'ın eve telefon etmesiyle ortaya çıktı. Anne Tuğaltay, uzun süre cevap alamadığı için komşusu Nilgün Çemberli'den gidip bakmasını rica etti. Çemberli, anahtarla eve girdiğinde dehşet manzarasıyla karşılaştı.

Polis tutanaklarında kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, evden bir şey çalınmadığı belirtildi. 2000 yılında düzenlenen kriminal raporda tırnak altı DNA bulgusuna rastlanmadığı belirtildiği halde 2013'teki incelemede bunun tam tersi bir sonuç çıktı. Çağla'nın tırnak altında boğuşmaya bağlı olarak yabancı bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Hem DNA hem de binanın girişindeki kan lekesinden alınan örneklerde bugüne dek herhangi bir eşleşme olmadı.

26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. İki kez özel ekip kuruldu, hiçbirinde sonuç alınamadı. Adalet Bakanlığı'nın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin girişimiyle dosya yeniden açıldı.