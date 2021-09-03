27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur, bayramda katilinin elini öpmüş

Aydın'da öldürülmüş olarak bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın bayramda katilinin elini öptüğü ortaya çıktı.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, aynı gün saat 14.00 sıralarında, eve dönerken, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı.



Uzun süre eve dönmeyen, telefonlarına da cevap vermeyen Yağmur'u ailesi, merak edip gideceği yerlere baktı, ancak kızlarına ulaşamadı. Ailenin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yağmur Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı.

27 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni bulundu. Evlerine bir kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi.



KATİL PARKTA UYURKEN YAKALANDI



Polis, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan incelemede, yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde kan izleri tespit etti.

Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağıran polis, temizlenmeye çalışılan merdivenlerde de kan izleri olduğu ve izlerin evin teras katına kadar gittiğini tespit etti.

Evdeki çamaşır makinesinde de Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmesinde kullanılan çarşaf bulundu.



Polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen 1 çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine bir kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit edip, katili uyurken yakaladı.

Cansızlar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



"KIZIMI VE BİZİ DEFALARCA EVİNE DAVET EDİYORDU AMA GİTMEDİK"



Tayhan ailesinin lokma dükkanlarına müşteri olarak gidip gelen zanlı, dükkanın karşısındaki evde eşiyle beraber yaşıyordu.Katilin, kızlarını ve kendilerini her seferinde evine davet ettiğini söyleyen anne Ayşe Tayhan şunları söyledi:

"Kızım Yağmur, 5 yabancı dil biliyordu. Okulda yabancı dil olarak Almancayı seçti. Cansızlar, dükkanımıza geldiğinde kızıma Alman eşinin kitaplarından vereceğini söylüyordu. Kızımı ve bizi her defasında evine davet ediyordu. Kızıma 'Eşimle konuşursan yabancı dilini geliştirirsin' diye çok ısrar ediyordu. Kızımı da göndermedik, biz de hiç gitmedik. Hiç şüphelenmedik çünkü Yağmur'a amca gibi yaklaşıyor bize de sürekli 'Kardeşim' diyordu."



"ONUN ÖLMESİNİ BEKLİYORUM"



Kızlarını 2 gün boyunca aradıktan sonra sağ olarak gelmesini beklediklerini söyleyen anne Tayhan, katilin komşuları çıkmasına şok olduklarını belirtti.



Olayın yaşandığı yerde artık devam edemeyeceklerini ve iş yerlerini taşıdıklarını belirten anne, " Konuşmaları, lafları aklımıza geldikçe onsuzluğun acısı yüreğimize daha çok oturuyor. O ölmediği müddetçe alacağı hiçbir ceza beni rahatlatmayacak. Daha fazla acı çekerek ölmesini bekliyorum" dedi.



"MİNİ ETEK GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRENLER VAR"



Ayşe Tayhan, "Annesiyle kardeşinin olduğu zamanlarda evinde uyuyamadığını ve rahatsız olduğunu belirtip, 'Bir yeriniz varsa sizde uyuyayım' dedi. Kabul etmedik" şeklinde konuştu.



Kızının zanlıyla sevgili olduğu söylemlerine," Benim kızım 53 yaşındaki bir adamla asla sevgili olacak bir kız değil. Mini etek giydiği için eleştirenler oluyor. Gündüz dükkanın önünden geçemeyecekse, yolda yürüyemeyecekse o zaman adalet neden var? Biz o zaman sokağa çıkmayalım ve çocuklarımızı da sokağa çıkarmayalım" diye konuştu.



"BAYRAMDA ELİNİ ÖPTÜRMÜŞ"



Baba Mehmet Tayhan ise, "Yaklaşık bir yıldan beri bu kişiyi tanıyoruz. haftada bir gün de olsa görüşüyorduk. Çok aşırı samimiyetimiz yoktu. Çocuklar da ona 'amca' veya 'dayı' diyorlardı. Kızım kaçırılmadan bir gün önce Kurban Bayramı diye, 'amca' deyip, elini öpmüştü" dedi.



Baba Tayhan, katilin olayı tasarlayarak yaptığı belirterek, Sözde 'hediye aldım' diyordu. Daha sonra da aşağıdaki dükkanlardan koli bandı almış. Olayı tasarlayarak yapmış. Kızımın cesedi bulunduktan sonra emniyete, olay yerine evi yakın diye belki görmüş ve duymuştur diye onun ismini verdik ama katili o çıktı. Kendisine en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.