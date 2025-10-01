27 bin liraya göçmen kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.



Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde üstlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi.



27 BİN LİRAYA KAÇAKÇILIK



Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.





Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

