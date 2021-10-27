27 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 210 can kaybı, 26 bin 896 yeni vaka

Türkiye'nin 27 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 27.10.2021 - 19:33 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 19:35

27 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 210 can kaybı, 26 bin 896 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sosyal medyadan tabloyu paylaşan , "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.

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