27 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 210 can kaybı, 26 bin 896 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Sosyal medyadan tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.

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