27 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 206 can kaybı, 27 bin 188 yeni vaka

Türkiye'nin 27 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 206 kişi yaşamını yitirdi, 353 bin 324 test yapıldı, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi.

Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 20:32 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 20:55

27 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 206 can kaybı, 27 bin 188 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 353 bin 324 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 160 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,59, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,28 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 305 bin 902'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 465 bin 498 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE MUTLAKA UYMALI, AŞIMIZI OLMALIYIZ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27 bin 188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.

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