Tunceli'de 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist yakalandı.



Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

Teröristin 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit ettiği belirlendi.

Ayrıca teröristin 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili de yaraladığı öğrenildi.