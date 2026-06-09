27 ilde bahis operasyonu. 72 şüpheli gözaltına alındı

Antalya 'nın Serik ilçesi merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında, www.odeonbet.com isimli internet sitesi üzerinden" Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında" kanuna muhalefet edildiğinin tespit edildi.



Şüphelilerin tespiti amacıyla MASAK hesap hareketleri incelemeleri yapılarak para transferine aracılık ettiği değerlendirilen IBAN adreslerine ilişkin 84 banka hesabı incelendi.



Banka hesaplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; (23) İstanbul, (1) Ankara, (3) İzmir, (3) Bursa, (6) Antalya, (3) Adana, (4) Diyarbakır, (2) Mardin, (3) Hatay, (1) Samsun, (2) Mersin, (4) Osmaniye, (1) Gaziantep, (1) Nevşehir, (2) Aydın, (1) Burdur, (1) Kocaeli, (5) Batman, (1) Niğde, (4), Şanlıurfa, (1) Isparta, (1) Manisa, (1) Edirne, (1) Muğla, (1) Siirt, (5) Hakkari, (3) Van ilinde toplam 27 farklı ilde 84 şüpheli tespit edildi.ç

Belirtilen ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti icra edildiği, 72 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



Aramalarda da ele geçen dijital materyallere el konuldu.



4 şahsın cezaevinde olduğu belirtilirken, 8 şahsın da yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.