27 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-47 operasyonlarında 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-47 operasyonlarında 97 kişinin yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
12 konut, 6 otomobil, 4 adet motosikler 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.
Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 2️⃣7️⃣ ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/OUr2PtlcTH— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2024
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