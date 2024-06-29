27 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-47 operasyonlarında 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen SİBERGÖZ-47 operasyonlarında 97 kişinin yakalandığını duyurdu.



Şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.



12 konut, 6 otomobil, 4 adet motosikler 2 adet arsa ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu.