27 ilde FETÖ operasyonu: 53 astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden FETÖ'nün iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, tamamı ihraç ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış olan 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 27 ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.