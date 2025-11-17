27 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği olarak ardışık aranma tespitleri olan, ByLockve Bank Asya kullanıcılarınında aralarında olduğu 40'ı kamu görevlisi 23' ü aktif öğretmen, araştırma görevlisi ve doktor ile 40'ı özel sektör olmak üzere toplamda 80 emniyet mahrem imama yönelik bugün 06.00' da İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda; 8 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilirken 71 şahıs ise yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli tahkikat işlemlerine başlanılmıştır. Bir firari şahıs hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir.”