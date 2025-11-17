27 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
17.11.2025 10:32
Son Güncelleme: 17.11.2025 10:54
NTV - Haber Merkezi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakalandı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu sabah İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Açıklamayı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.
İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta operasyon düzenlendiğini duyuran Yerlikaya, 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
“KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”
Yerlikaya, paylaşımında "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.
8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen hakkında itirafçı beyanı olan, örgütün gizli aranma taktiği olarak ardışık aranma tespitleri olan, ByLockve Bank Asya kullanıcılarınında aralarında olduğu 40'ı kamu görevlisi 23' ü aktif öğretmen, araştırma görevlisi ve doktor ile 40'ı özel sektör olmak üzere toplamda 80 emniyet mahrem imama yönelik bugün 06.00' da İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda; 8 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilirken 71 şahıs ise yakalanarak gözaltına alınmış olup gerekli adli tahkikat işlemlerine başlanılmıştır. Bir firari şahıs hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir.”