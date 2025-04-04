27 ilde FETÖ'ye operasyon: 48 tutuklama

27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.



Gözaltına alınan 73 şüphelinin 48'inin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.



Şüphelilerin, terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmak, nterör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından arandığı bildirildi.



Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.