27 ilde insan kaçakçılarına operasyon: 84 göçmen kaçakçısı ve bin 29 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye’de “Kalkan-27” operasyonları düzenlendi.

Son 4 gündür devam eden operasyonlar sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.