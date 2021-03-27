27 Mart 2021 corona virüs tablosu: 151 can kaybı, 30 bin 21 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

27.03.2021 - 19:04 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 19:34

27 Mart 2021 corona virüs tablosu: 151 can kaybı, 30 bin 21 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...