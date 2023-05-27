27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde anılıyor: Gün Sazak kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

Eskişehir’in on üçüncü Ülkücü Şehidi Gün SAZAK 1932 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babası Eskişehir’in Mihalıççık İlçesinin Sazak Köyünden Emin SAZAK’dır. İlk ve orta tahsilini Ankara’da tamamladı. Liseyi Ankara Maarif Kolejinde okudu. Eğitimini California’da ziraat okuyarak tamamladı. İnşaat firması kurarak ülkemizin bir çok önemli tesisinin inşasını gerçekleştirdi.

1971 Yılında Milliyetçi Hareket Partisine katılarak siyasete atıldı. Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 1977 Yılında Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında kaçakçılıkla çok başarılı bir mücadele verdi. Bakanlık görevinden sonra 27 Mayıs 1980 tarihinde Ankara’da evinin önünde sırtından kurşunlanarak şehit edildi. Kabri Eskişehir Mihalıççık Sazak Köyündedir.