27 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 4 can kaybı, 940 yeni vaka

Türkiye'nin 27 Mayıs 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 27.05.2022 - 20:22 | Son Güncelleme : 27.05.2022 - 20:33

27 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 4 can kaybı, 940 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs 2022 tarihli günlük tablosunu paylaştı. 

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1237 oldu.

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 717 bin 865 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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