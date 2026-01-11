27 yaşındaki Buğra'nın şüpheli ölümü
AA
Eskişehir'de 27 yaşındaki Buğra Karahisar evinde ölü bulundu. Savcılık, şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokağı'ndaki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede tek başına yaşayan Buğra Karahisar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler, evde hareketsiz yatan Karahisar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Karahisar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.