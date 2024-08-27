27 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenen 27 yaşındaki belediye işçisi Ramazan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27 yaşındaki genç motosiklet kazası kurbanı

'da bir genç motosiklet kazasında can verdi.

Kaza, ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ramazan Aslan (27), bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı.

Metrelerce sürüklenen Aslan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulans, ağır yaralanan Ramazan Aslan’ı Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Aslan’ın Kuşadası Belediyesi’ne bağlı bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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