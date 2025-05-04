27 yaşındaki Harun ölü bulundu

Aydın'da bir gencin evinde cansız bedeni bulundu.

Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Harun Zeytindalı'nın (27) evinden silah sesi duyuldu.

Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kafasından vurulmuş halde buldu. Zeytindalı'nın av tüfeği ile vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Harun Zeytindalı'nın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre Zeytindalı'nın av tüfeği ile kendini vurduğu üzerinde duruluyor.