27 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde bir bahçe evinde saklandığı tespit edilen A.S. (29) isimli şüpheliye yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede şüphelinin, "gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 27 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bahçe evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda kartuş ve fişek, sentetik ecza hapları ile bahçede ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.