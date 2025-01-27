27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bandırma’da yakalandı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün ceza ile aranan hükümlü yakalandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında, ilçe adli makamları tarafından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, Bandırma'da yakalandı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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