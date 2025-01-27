27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bandırma’da yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün ceza ile aranan hükümlü yakalandı.

27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bandırma’da yakalandı

’in Bandırma ilçesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, ilçe adli makamları tarafından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, Bandırma'da yakalandı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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