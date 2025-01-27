27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bandırma’da yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında, ilçe adli makamları tarafından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, Bandırma'da yakalandı.



Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.