27 yıl hapisle aranan şüphelinin cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu belirlendi. Fırat Sedat Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Sedat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan şüphelinin, bir süre önce cinsiyet değiştirip, Fırat Sedat Yıldırım ismini aldığı öğrenildi.