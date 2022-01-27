27 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 174 can kaybı, 82 bin 180 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 80 binin üstüne çıktı.



Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.



18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,45 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 416 bin 957 doza yükseldi.



18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



"GÖZE ALINMASI MÜMKÜN ZORLUKLARI ENGEL KABUL ETMEYİN"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkçıların kış şartlarında da Kovid-19 aşılamasının sürmesi için görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, "Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." ifadelerini kullandı.



Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?