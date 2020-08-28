28 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 36 can kaybı, bin 517 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 517 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.



Son 24 saatte bin 17 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

''AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor."



Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ