28 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 36 can kaybı, bin 517 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

28.08.2020 - 19:21

28 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 36 can kaybı, bin 517 vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Corona virüs insanlardan evcil hayvanlara bulaşır mı? İşte bilimin yanıtı

Corona virüs insanlardan evcil hayvanlara bulaşır mı? İşte bilimin yanıtı

Corona virüs aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

Corona virüs aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 517 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Son 24 saatte bin 17 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu. 

''AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor."

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...