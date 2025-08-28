28 Ağustos "Oruç ve Dua Günü" ilan edildi

İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası bir konferansta, İslam dünyasının önde gelen alimleri önemli bir karara imza attı. 50 farklı ülkeden İslam âlimi, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve dayanışmayı büyütmek amacıyla 28 Ağustos’un “Oruç ve Dua Günü” ilan edildiğini duyurdu.



GAZZE İÇİN ORTAK ÇAĞRI



Toplantının açılışında konuşan İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, alınan kararın tüm İslam coğrafyasında güçlü bir yankı uyandırmasını temenni ettiklerini belirtti. Hacımüftüoğlu, “Bugün burada alınan bu karar, sadece bir dayanışma değil, aynı zamanda ümmetin ortak vicdanının tezahürüdür. "Ey Gazze, hepimiz yanındayız" mesajını tüm dünyaya duyuruyoruz” dedi.



50 ÜLKEDEN KATILIM



Konferansa Orta Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa’dan çok sayıda din alimi katıldı. Katılımcılar, yapılan müzakerelerin ardından 28 Ağustos’un Gazze’ye destek için ibadet ve dua ile geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardı. O gün boyunca Müslümanların oruç tutarak, Gazze’deki direniş ve sabır mücadelesine manevi destek olmaları hedefleniyor.