Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma günü bankalar çalışıyor mu? (2022 resmi tatil takvimi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, bankalarda özel işlerini halledecek olan vatandaşlar sorgulama yapmaya başladı. 28 Ekim Cuma günü bankaların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, işlerini ona göre planlamak istiyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor.



Buna göre; Bankalar 28 Ekim Cuma günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.

28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 31 Ekim Pazartesi tarihinde mümkün olacak.



28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



Cumhuriyet Bayramı'nın ulusal bayram olması nedeniyle 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor.



28 Ekim Cuma günü öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.