28 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim noter çalışma saatleri

28 Ekim'de noterlerin açık olup olmayacağı, resmi tatil nedeniyle özel işlerini halledecek vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her resmi tatil döneminde noter ve bankalar gibi kamu kurumlarının çalışma saatleri ve o gün açık olup olmadığı merak ediliyor. Noterlerde gayrimenkul sözleşmesi, miras taksimi, hibe vaadi sözleşmesi gibi işlemler yapacak olan vatandaşlar, noterlerin bugün açık mı, saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar.



28 EKİM NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ



Adalet Bakanlığı Noterlik Dairesi Başkanlığı’nın genel uygulamasına göre noterler, resmi bayram arife günlerinde yarım gün çalışıyor. Buna göre 28 Ekim Salı günü noterlerin çalışma saatleri şu şekilde olacak:



Açılış: 09.00



Kapanış: 12.30



Öğle 12.30 itibarıyla noterler kapanacak ve işlemler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir sonraki iş günü olan 30 Ekim Perşembe günü devam edecek.



29 EKİM'DE NOTERLER AÇIK MI?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmî tatil günü olduğundan noterler bu tarihte kapalı olacak. Her yıl olduğu gibi tüm noterler ülke genelinde hizmet vermeyecek.



Ancak acil işlem yapmak isteyen vatandaşlar için bazı büyük şehirlerde nöbetçi noter uygulaması 30 Ekim itibarıyla yeniden devreye girecek.

