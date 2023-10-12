28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları da başladı. "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim resmi tatil mi?" sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar, 28 Ekim'de tatil durumuna odaklandı. İşte, konuya dair bilgiler...

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

"28 Ekim yarım gün mü?" sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl tüm 'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için statüsünde.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, ek mesai alabilecek.

RESMİ Mİ?

29 Ekim Cumuriyet Bayramı, bu yıl pazar gününe denk gelse de her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.


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