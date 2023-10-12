28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

"28 Ekim yarım gün mü?" sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatil statüsünde.



28 EKİM YARIM GÜN MÜ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.



Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, ek mesai alabilecek.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?



29 Ekim Cumuriyet Bayramı, bu yıl pazar gününe denk gelse de her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.





