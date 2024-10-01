28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil günleri)

28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı, 29 Ekim Cuhmuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ve kamu görevlisi ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?



28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

