28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil günleri)

28 Ekim yarım gün mü? Sorularına yanıt arayan birçok kişi araştırmalarına başladı. Cumhuriyet'in 101. Yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları sürüyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. Yılı coşku ve mutlulukla kutlanacak. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil günleri)

28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı, 29 Ekim Cuhmuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl nedeniyle ülke genelinde coşkulu kutlamalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci ve kamu görevlisi ise 29 Ekim resmi tatili nedeniyle her yıl tatil yapıyor ve kutlamalara katılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Pazartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. 29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? (2024 resmi tatil günleri) - 1

2024 RESMİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

Öne Çıkan Video

Kartla ödemede fiyat farkı yasal mı?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...