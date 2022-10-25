28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler ise '28 Ekim yarım gün mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

28 Ekim yarım gün mü olacak? sorusunun yanıtı, öncesinde birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı.

Her yıl tüm 'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl yine ülke genelinde kutlanmaya devam edecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) - 1

2022 YILI TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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