28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)

28 Ekim yarım gün mü olacak? sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı.

Her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl yine ülke genelinde kutlanmaya devam edecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?



28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.



Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi