28 Haziran 2020 corona virüs tablosu: 15 can kaybı, bin 356 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Corona virüsten son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, bin 356 yeni vaka tespit edildi.

Anadolu Ajansı 28.06.2020 - 21:40 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 22:04

28 Haziran 2020 corona virüs tablosu: 15 can kaybı, bin 356 vaka

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Türkiye'de son 24 saatte bin 356 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, bin 356 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta hayatını kaybetti, bin 413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

"YAZ, REHAVETE NEDEN OLMAMALI"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" ifadelerini kullandı.

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