28 ilde DAEŞ'e operasyon: 153 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "28 ilde DAEŞ Terör Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık." dedi.



Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini de kullandı.

