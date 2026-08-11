28 ilde uyuşturucu ve yasa dışı kenevir operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 2 milyon 200 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi.

96 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 69'u tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.