28 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon

Adana’da tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 07:56

28 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 105 kişiyi mağdur edip yaklaşık 28 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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