28 Şubat 2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 8 bin 424 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verileri...

ntv.com.tr 28.02.2021 - 19:00

28 Şubat 2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 8 bin 424 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte bin  109 bin 639 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 424  kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdihasta sayısı ise 610 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16 milyon oldu. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 28 ŞUBAT 2021 COVID-19 TABLOSU

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