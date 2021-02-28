28 Şubat 2021 corona virüs tablosu: 66 can kaybı, 8 bin 424 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte bin 109 bin 639 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 610 oldu.



Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.



Test sayısı 33 milyon 175 bin 16 milyon oldu. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 28 ŞUBAT 2021 COVID-19 TABLOSU

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