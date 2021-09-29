28 Şubat davası: Çevik Bir Adli Tıp'ta

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp'ın değerlendirme raporu sonrası, Bir'in cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin karar verilecek.

NTV Haber - DHA 29.09.2021 - 10:39

28 Şubat davası: Çevik Bir Adli Tıp'ta

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28 Şubat davası: Emekli generaller cezaevinde

28 Şubat davası: Emekli generaller cezaevinde

28 Şubat davasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı.

Çevik Bir'in bu tetkiklerden sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek.

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