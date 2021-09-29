28 Şubat davası: Çevik Bir Adli Tıp'ta

NTV Haber - DHA 29.09.2021 - 10:39
28 Şubat davasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı.
Çevik Bir'in bu tetkiklerden sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek.