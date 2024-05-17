28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

28 Şubat davasının 14 hükümlüsüne verilen hapis cezaları, hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sürekli hastalık, sakatlık ve kocama haline dikkat çekildi.

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 hükümlünün kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, 'de yayımlandı.

GEREKÇE HASTALIK VE KOCAMA HALİ

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

ADLİ TIP RAPOR VERMİŞTİ

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

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