28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında dönemin başbakanı ve bakanlara aleni olarak ağır hakaret ve tehditler edildiği vurgulandı.

Kararda, 54. Hükümet'in istifası ve değiştirilmesiyle "postmodern darbenin" gerçekleştiği tespitine yer verildi.

Emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün arasında bulunduğu 13 sanığın Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine iştirak ettiği belirtilen kararda, sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un yargılama sırasında vefat ettiği gerekçesiyle dosyadan düşürülmelerine karar verildi.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.