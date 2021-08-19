28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.08.2021 - 14:12

28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

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28 Şubat davası sanığı Çevik Bir kimdir?

28 Şubat davası sanığı Çevik Bir kimdir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.

Yakalama kararı çıkarılan sanıklar şunlar:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuluyor.

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