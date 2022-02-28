28 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 213 can kaybı, 64 bin 275 yeni vaka

Türkiye'nin 28 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 28.02.2022 - 19:46 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 20:19

28 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 213 can kaybı, 64 bin 275 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç:

Günlük corona virüs tablosu...

'de son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 832 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,93 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 631 bin 632 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"AYNI DURUMU ÜLKE GENELİNDE YAŞIYORUZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İyi haber; Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı; salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkar olmamalıyız."

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de

CORONA VİRÜS

BİONTECH AŞISI OMİCRON VARYANTINDAN KORUR MU?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...