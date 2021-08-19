28 Şubat davası sanığı Çevik Bir kimdir?

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.



Karar dün yerel mahkemeye gönderildi. Yerel mahkeme de müebbet hapis cezası onanan sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Sanıklar olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuluyor.

ÇEVİK BİR KİMDİR?

14 Mayıs 1939 İzmir Buca doğumlu olan Çevik Bir, Türk asker, 1. Ordu Komutanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 35. Genelkurmay II. Başkanıdır.

ASKERİ KARİYERİ

1958 yılında Kara Harp Okulundan İstihkam subayı olarak mezun oldu. Çeşitli istihkam birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. 1971'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisini tamamladı. 1973 yılında da NATO Savunma Koleji'ni bitirdi.



Tümen ve Genelkurmay Karargahı'nda Harekât ile ilgili görevlerde bulundu. 1973-1976 yılları arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) Proje Subayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığında NATO Plan Subayı olarak çalıştı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Başyaverliği, Devlet Başkanı Başyaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yerine getirdi.[1] Bu süreçte uzun süre Kenan Evren ile yakın çalıştı.



1983'te Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral rütbesiyle 1983-1985 döneminde NATO Avrupa Müttefik Komutanlık Karargahı'nda (SHAPE) Lojistik ve İfrastrüktür Daire Başkanlığı ve 1985-1987 arasında da 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında Tümgeneral rütbesine, 1991 yılında da Korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde 1991-1993 yılları arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında da Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı (UNUSOM-II) ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na atandı.



30 Ağustos 1995 tarihinde Orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesinde 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevinde bulundu. 30 Ağustos 1998 tarihinde 1. Ordu Komutanı olarak atandı. 30 Ağustos 1999 tarihinde emekli oldu. Evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

28 ŞUBAT SÜRECİ

28 Şubat sürecinde irticai faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kesime karşı uygulamaların takibi için kurulan Batı Çalışma Grubu ile tanındı. Ordu içinde faaliyet gösteren "Batı Çalışma Grubu" ile medyanın gündemine geldi.

İlk olarak 12 Nisan 2012 tarihinde 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında göz altına alınarak Ankara'ya gönderildi.15 Nisan 2012'de ise tutuklandı. 19 Aralık 2013'te, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal tarafından tahliyesine karar verildi.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat sürecinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" ile suçlanan 103 sanık hakkında yapılan 28 Şubat soruşturması kapsamında 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu.

19 Aralık 2013 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 Nisan 2018 kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçlamasıyla kendisi dahil 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ÖDÜLLERİ

Kendisine 1997 yılında Washington'da Atatürk Society of America tarafından bölgede laikliğin savunucusu olduğundan dolayı "Laiklik ve Demokrasi Ödülü" verildi.

1999 yılında Ulusal Güvenlik İşleri Musevi Enstitüsü (JİNSA) tarafından "Uluslararası Liderlik Ödülü" verildi.



MADALYALARI

Birleşmiş Milletler Madalyası - (1994)Almanya Onur Madalyası - (1994)

ABD Liyakat Madalyası - (1994)



TSK Üstün Hizmet Madalyası - (1995)



TSK Liyakat Madalyası - (1996)



İngiltere Üstün Başarı Madalyası - (1997)



İngiltere Üstün Hizmet Madalyası - (1997)



Ürdün İstihkak Madalyası - (1998)



Fransız Liyakat Madalyası - (1999)



Şerit rozetleri



Kara Harp Okulu Şerit Rozeti



Mesleki İhtisas Şerit Rozeti



Harekât Şerit Rozeti (2 NCİ)



Eğitim - Öğretim Başarı Şerit Rozeti



İdari ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti



NATO Yurt Dışı Sürekli Görev Şerit Rozeti



Komutanlık Şerit Rozeti