28 Şubat'ın 28'inci yılı

Ankara Sincan'dan geçen tanklar Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak bir sürecin işaretiydi. 28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi. Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçti. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının öncesinde ülkede gergin bir siyasi ortam vardı. Askerler Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in Yardımcısı olduğu Refah-Yol Hükümeti'ni irticai faaliyetlerle suçluyordu. Erbakan'ın Başbakanlık Konutu'nda verdiği iftar daveti, Başbakan sıfatıyla İran ve Libya ziyaretleri ve başörtüsü eylemleri masadaydı.

GÖREV MESUT YILMAZ'A VERİLDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs gecesi de çok tartışıldı. Çok geçmeden o ilçenin caddelerinde zırhlı birliktlere ait tanklar boy gösterdi.



Bu ortamda toplanan Milli Güvenlik Kurulu 9 saat sürdü. Bugün halen tartışılan 18 maddelik 28 Şubat kararları açıklandı. Laikliğin korunması için yasaların uygulanması istendi. Kararlar arasında 8 yıllık kesintisiz eğitim, tarikatların kapatılması ve bazı medya gruplarının kontrol edilmesi öne çıktı.



O kararlar uzun süre tartışıldı ama uygulamaya konuldu.

Ardından ise Refah Partisi'ne kapatma davası açıldı.



Haziran ayında Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. Hükümeti kurma görev ortağı Tansu Çiller'e değil muhalefetteki Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verildi.