28 Şubat'ın 28'inci yılı
Bugün, tarihe "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yıldönümü. 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının kararları uzun süre tartışmalara neden oldu ve Türk siyasi tarihinine iz bıraktı.
Ankara Sincan'dan geçen tanklar Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak bir sürecin işaretiydi. 28 Şubat'ta yapılan ve 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı bu döneme ismini verdi.
Sonradan "post modern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçti.
28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının öncesinde ülkede gergin bir siyasi ortam vardı.
Askerler Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in Yardımcısı olduğu Refah-Yol Hükümeti'ni irticai faaliyetlerle suçluyordu. Erbakan'ın Başbakanlık Konutu'nda verdiği iftar daveti, Başbakan sıfatıyla İran ve Libya ziyaretleri ve başörtüsü eylemleri masadaydı.
GÖREV MESUT YILMAZ'A VERİLDİ
Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs gecesi de çok tartışıldı. Çok geçmeden o ilçenin caddelerinde zırhlı birliktlere ait tanklar boy gösterdi.
Bu ortamda toplanan Milli Güvenlik Kurulu 9 saat sürdü. Bugün halen tartışılan 18 maddelik 28 Şubat kararları açıklandı. Laikliğin korunması için yasaların uygulanması istendi. Kararlar arasında 8 yıllık kesintisiz eğitim, tarikatların kapatılması ve bazı medya gruplarının kontrol edilmesi öne çıktı.
O kararlar uzun süre tartışıldı ama uygulamaya konuldu.
Ardından ise Refah Partisi'ne kapatma davası açıldı.
Haziran ayında Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. Hükümeti kurma görev ortağı Tansu Çiller'e değil muhalefetteki Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verildi.
28 Şubat süreci 15 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda masaya yatırıldı.
2013 yılında ilk dava açıldı. Karar 5 yıl sonra çıktı.
Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Dosyayı 19 Ağustos 2021'de karara bağlayan Yargıtay, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onayladı, 4 sanığın müebbet hapis cezasını bozdu, 12 sanığın verilen cezaları zaman aşımı nedeniyle kaldırdı.
Kararın üzerine Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık rütbeleri sökülerek cezaevine gönderildi.
Cezaevindeki sanıklardan Çevik Bir, Aydan Erol, Çetin Saner ve Hakkı Kılınç sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Sanıklardan İlhan Kılıç ile Kenan Deniz'in cezaları ise sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.
Demans hastalığı bulunan 85 yaşındaki Vural Avar ise tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Cezaevi'nde 20 Aralık 2022'de hayatını kaybetti.
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